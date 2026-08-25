Moraes autoriza professor de matemática a dar aulas para filha de Bolsonaro

Victor de Souza Assumção Bonfim poderá entrar na casa do ex-presidente nesta terça-feira (25), das 14h30 às 16h30, para dar aulas de Matemática e Química

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (25) a entrada de um professor na casa onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está preso. O educador foi autorizado a dar aulas particulares de matemática e química à Laura, filha do ex-chefe do Executivo. A autorização vale, excepcionalmente, para esta terça, das 14h30 às 16h30.

O pedido foi apresentado pela defesa de Bolsonaro no processo que condenou o ex-presidente pelos atos de 8 de Janeiro. Segundo o documento, os advogados pediram que o professor pudesse entrar na casa para ministrar as aulas particulares à filha do ex-presidente.

Na decisão, a entrada está condicionada ao cumprimento das regras e dos procedimentos de segurança estabelecidos para pessoas que entram e permanecem na casa. O profissional também deverá seguir as orientações dos agentes responsáveis pela segurança do local.

Para que as aulas ocorram em outros dias, Moraes informou que a defesa de Bolsonaro deverá informar ao STF, em 48h, os dias e horários semanais em que o professor pretende ministrá-las.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.