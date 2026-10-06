Alcolumbre sinaliza votação do fim da escala 6×1 para a próxima semana

Segundo o presidente do Senado, os senadores devem começar a discussão sobre a matéria nesta semana

O senador e presidente do Senado, Davi Alcomlumbre (União-AP) disse em coletiva nesta terça-feira (6) que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da escala 6×1 deve começar a ser deliberada na próxima semana.

Nesta semana, os senadores devem começar a discussão sobre a matéria. “Para toda a PEC, nós precisamos discuti-la em 1º turno por cinco sessões. A partir de então, vota-se em primeiro turno, essa e qualquer uma outra [proposta]. Depois, pelo regimento e pela Constituição, há novas três sessões de discussão para votarmos em segundo turno”, explicou Alcolumbre.

Segundo o presidente do Congresso, ele já tinha deixado claro que não marcaria o início das discussões antes da eleição, e que agora deseja seguir a rigor todas as etapas para a votação da PEC.

“Meu desejo é seguir integralmente o rito constitucional, sem atropelos. Cumprir terça, quarta e quinta, as cinco primeiras discussões para que semana que vem tenhamos mais debates e então, se for o caso, votarmos pelo fim da escala 6×1”, afirmou o presidente.

Na semana que vem as discussões serão na terça (13) e quarta-feira (14), para que a votação em primeiro turno seja realizada no dia 15 de outubro.

O que prevê a PEC

A PEC 221/2019 estabelece:

redução da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais;

dois dias de repouso semanal remunerado;

preferência para que um dos dias de descanso seja o domingo;

manutenção do salário dos trabalhadores;

limite de oito horas de trabalho por dia;

possibilidade de compensação de horários;

possibilidade de redução da jornada por meio de acordo ou convenção coletiva.

A proposta tem como primeiro signatário o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG). No Senado, o texto foi relatado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).