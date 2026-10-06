Flávio Bolsonaro promete CNH a partir de 16 anos

O candidato à Presidência deu declaração em evento em Goiânia, em que Caiado anunciou apoio para o segundo turno

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) prometeu nesta terça-feira (6) acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CHN) a partir dos 16 anos. A legislação atual diz que o processo para emitir o documento só pode ser iniciado ao se completar 18 anos.

Flávio fez a promessa em evento em Goiânia, em Goiás, em que o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) anunciou apoio no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. O presidenciável deu a declaração ao falar sobre a redução da maioridade penal para 16 anos.

“A gente vai reduzir a maioridade penal. Por isso, é muito importante os dois senadores, iguais aos que ganhamos aqui, para a gente votar. Menor de idade que estupra, mata, sequestra e trafica tem que responder como gente grande”, disse Flávio.

O PL, de Flávio, elegeu 19 senadores no pleito geral. Com isso, a legenda terá a maior bancada na Casa Alta. Em Goiás, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) terminou a disputa ao Senado em primeiro. O segundo assento ficou com a esposa de Caiado, Gracinha Caiado (União Brasil).