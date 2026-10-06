Caiado anuncia apoio a Flávio no 2º turno: ‘Devolver Brasil aos brasileiros de bem’
O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) anunciou nesta terça-feira (6) apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, marcado para 25 de outubro. Ele disputa o Palácio do Planalto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
“Vamos transformar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros de bem”, declarou Caiado.
A informação foi antecipada pela coluna Beatriz Manfredini, da Jovem Pan. Na segunda-feira (5), Caiado contou que conversou com Flávio por telefone e faria o anúncio nesta terça-feira. O ex-governador terminou a disputa ao Palácio do Planalto em quinto, com 2.605.148 votos, equivalente a 2,18%. Apesar do posicionamento do goiano, o Partido Social Democrático (PSD) optou por se manter neutro no pleito presidencial.
Depois da declaração de Caiado, Flávio discursou. Falou sobre a eleição para o Congresso Nacional, na qual o PL passará a ter a maior bancada no Senado e na Câmara dos Deputados a partir de 2027, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre a redução da maioridade penal e fez críticas ao governo Lula. Também agradeceu ao ex-governador pelo apoio.
“Receber o apoio de alguém da sua envergadura, força, da sua estatura moral, da sua experiência, para mim, é muito importante. Eu acho que a nossa união mostra para o povo brasileiro que a gente tem a capacidade e a maturidade de, em algum momento, cada um defender o seu ponto de vista, mas, daqui para frente, a gente está unido”, declarou Flávio a Caiado.
Na segunda-feira, o ex-governador Romeu Zema (Novo) anunciou apoio a Flávio no segundo turno. O mineiro terminou a corrida ao Palácio do Planalto em sexto, com 326.488 votos, corresponde a 0,27%.
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