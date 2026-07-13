‘Moraes quer tirar o meu pai da domiciliar a qualquer custo’, diz Flávio

Senador criticou a decisão do ministro que deixou o senador impossibilidade de visitar o pai até depois do primeiro turno

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro condenou nesta segunda-feira (13) a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedí-lo de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias. Segundo ele, o que Moraes quer é tirar Bolsonaro da domiciliar a qualquer custo.

“Quero fazer uma espécie de desabafo aqui com todos vocês, o que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a todo custo, deixar ele mais incomunicável e humilhado ainda mais de forma injusta.”, disse o senador, dizendo que a estratégia do minsitro é simples é colocar a culpa nele. “Ele quer tirar o meu pai da comiciliar, colocar em outro lugar para colocar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez quando eu fiz a convocação da vigília para rezar pela vida do Bolsonaro, ele inventou que era uma possibilidade de Bolsonaro fugir e colocar tornozeleira”, destacou o pré-candidato.

“É uma insanidade atrás da outra”, declarou Flávio. O posicionamento do pré-candidato vem após Moraes determinar nesta segunda que Flávio está impossibilidade de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias.

A suspensão do direito de visitar Jair, que está em prisão domiciliar, seria motivada pela carta lida pelo senador no último sábado, divulgada em suas redes sociais.



“O desrespeito de FLÁVIO NANTES BOLSONARO à medida cautelar imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO de “proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro” está totalmente configurado por suas próprias afirmações.” Alexandre de Moraes.

O ministro também observou que a conduta de Flávio Bolsonaro pode configurar propaganda eleitoral antecipada e deve ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo Moraes, o vídeo continha expressões com carga semântica equivalente a um pedido explícito de voto, já que o texto se referia a Flávio como o “pré-candidato” de Bolsonaro e “a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência, e do empobrecimento”.