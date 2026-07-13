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Política

‘Moraes quer tirar o meu pai da domiciliar a qualquer custo’, diz Flávio

Senador criticou a decisão do ministro que deixou o senador impossibilidade de visitar o pai até depois do primeiro turno

Sarah Américo

Senador Flávio Bolsonaro
Senador Flávio Bolsonaro Lula Marques/ Agência Brasil

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro condenou nesta segunda-feira (13) a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedí-lo de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias. Segundo ele, o que Moraes quer é tirar Bolsonaro da domiciliar a qualquer custo.

“Quero fazer uma espécie de desabafo aqui com todos vocês, o que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a todo custo, deixar ele mais incomunicável e humilhado ainda mais de forma injusta.”, disse o senador, dizendo que a estratégia do minsitro é simples é colocar a culpa nele. “Ele quer tirar o meu pai da comiciliar, colocar em outro lugar para colocar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez quando eu fiz a convocação da vigília para rezar pela vida do Bolsonaro, ele inventou que era uma possibilidade de Bolsonaro fugir e colocar tornozeleira”, destacou o pré-candidato.

“É uma insanidade atrás da outra”, declarou Flávio. O posicionamento do pré-candidato vem após Moraes determinar nesta segunda que Flávio está impossibilidade de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias.

A suspensão do direito de visitar Jair, que está em prisão domiciliar, seria motivada pela carta lida pelo senador no último sábado, divulgada em suas redes sociais.


O desrespeito de FLÁVIO NANTES BOLSONARO à medida cautelar imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO de “proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro” está totalmente configurado por suas próprias afirmações.” Alexandre de Moraes.

O ministro também observou que a conduta de Flávio Bolsonaro pode configurar propaganda eleitoral antecipada e deve ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo Moraes, o vídeo continha expressões com carga semântica equivalente a um pedido explícito de voto, já que o texto se referia a Flávio como o “pré-candidato” de Bolsonaro e “a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência, e do empobrecimento”.

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