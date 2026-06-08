Moro diz que classificação dos EUA sobre PCC e CV ‘amplia a cooperação internacional’
O senador e pré-candidato ao governo do Paraná, Sergio Moro, criticou o Partido dos Trabalhadores (PT) e defendeu a decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como terroristas. “Medida contribui para ampliar a cooperação internacional no combate ao crime organizado e reforça a necessidade de enfrentamento das facções”, disse o ex-juiz da Operação Lava Jato à Jovem Pan.
Durante a conversa, o senador voltou a fazer críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT), afirmando que a legenda “estaria associada a casos de corrupção”. Ao ser questionado sobre denúncias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o empresário Daniel Vorcaro, Moro afirmou que Flávio já apresentou esclarecimentos sobre o caso e reiterou que, na sua avaliação, o “PT é o partido mais associado a escândalos de corrupção no país”.
Na área econômica, o Moro afirmou que, caso seja eleito governador do Paraná, pretende impulsionar o desenvolvimento do Estado. “Objetivo é fazer com que o Paraná ultrapasse São Paulo e se torne a economia mais forte do país”, disse. Em tom descontraído, mandou um recado ao governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), dizendo que ele deve “se cuidar”.
Moro vive um momento de intensificação das articulações políticas para as eleições de 2026. Em março deste ano, o senador oficializou sua filiação ao Partido Liberal (PL) e confirmou a pré-candidatura ao governo do Paraná, contando com o apoio da legenda e de lideranças do partido.
Pesquisas recentes também o colocam entre os principais nomes na disputa pelo Palácio Iguaçu.