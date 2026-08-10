‘Sou uma das poucas pessoas que nunca se encontrou com Vorcaro’, diz Haddad

O candidato ao governo de São Paulo contou que o dono do Banco Master tentou abordá-lo 'de todo jeito' quando estava à frente do Ministério da Fazenda

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad disse nesta segunda-feira (10) “ser uma das poucas pessoas que nunca se encontrou” com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O ex-ministro contou que o banqueiro tentou abordá-lo “de todo jeito” enquanto estava à frente da Fazenda.

Em entrevista à CNN Brasil, Haddad foi perguntado se teria visto a empresária Roberta Luchsinger. O ex-ministro disse que “talvez não a reconheça”, porque “nunca presenciou uma reunião com ela”.

Roberta Luchsinger ganhou projeção durante a investigação sobre os descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em depoimento à Polícia Federal (PF), ela afirmou que apresentou Antônio Carlos Camilo Antunes, chamado de “Careca do INSS”, ao empresário e filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

Recentemente, a empresária se tornou alvo de investigações da PF por suspeita de tráfico de influência. Segundo a investigação, Roberta Luchsinger acertou ações com o empresário Antônio Camilo Antunes para “abrir portas” no governo federal e prospectar negócios. A corporação investiga também se essas ações tinham o apoio de Lulinha.

De 2023 a 2025, Roberta Luchsinger teria ido mais de 40 vezes a órgãos do governo federal sem que sua presença fosse registrada nas agendas oficiais de autoridades.

De acordo com a PF, as visitas de 2023 tiveram como destino o então ministro da Secretaria das Relações Institucionais Alexandre Padilha. Ela também teve várias entradas registradas no Ministério da Saúde, órgão de interesse do Careca do INSS, inclusive na companhia dele.

A PF abriu três inquéritos para apurar as suspeitas de tráfico de influência. Sob relatoria do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), o primeiro envolve o Ministério da Saúde e o Palácio do Planalto, enquanto o segundo tem foco em negócios na Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal.

O terceiro foi distribuído ao ministro Flávio Dino e trata de negócios em outra frente do governo.

Com informações de Estadão Conteúdo