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Política

MPE aciona a Justiça para investigar caso de celular usado por Zema durante votação

Candidato votou em Araxá, em Minas Gerais, e disse que carregou o aparelho para a cabine por hábito, sem tirar fotos

Jovem Pan

Candidato à Presidência Romeu Zema (Novo), com um celular na hora da votação
Candidato à Presidência Romeu Zema (Novo), com um celular na hora da votação Reprodução

O Ministério Público Eleitoral (MPE) acionou a Justiça Eleitoral para investigar a conduta do candidato à Presidência Romeu Zema (Novo), que entrou com um celular na cabine de votação durante o primeiro turno das eleições, neste domingo (4), em Araxá, no Alto Paranaíba. O caso foi confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

A legislação eleitoral proíbe que o eleitor leve aparelhos celulares para a cabine justamente para garantir o sigilo do voto. A regra também alcança outros dispositivos que possam permitir o registro ou a transmissão da votação.

Após o episódio, Zema disse que não teve a intenção de registrar ou divulgar o voto. Segundo o candidato, ele entrou na cabine com o celular porque tem o hábito de permanecer com o aparelho durante todo o dia.

“Eu ando com o celular o dia todo. Ele é quase como se fosse um dedo”, declarou.

Zema também disse que não tirou fotografias nem realizou qualquer outra ação com o aparelho enquanto estava na cabine. Para consultar os números dos candidatos, afirmou ter utilizado uma cola em papel.

A partir da ação apresentada pelo MPE, caberá ao TRE-MG avaliar o episódio e decidir quais medidas serão adotadas no processo.

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