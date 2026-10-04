PF apreende R$ 789 mil e conduz 129 pessoas durante eleições

Compra de votos e propaganda irregular estão entre os principais crimes apurados

Considerando todas as operações relacionadas às eleições realizadas ao longo deste ano, a Polícia Federal já instaurou 1.300 inquéritos para investigar crimes eleitorais.

A Polícia Federal apreendeu R$ 789,8 mil em bens e valores durante as eleições deste domingo (4), segundo balanço parcial divulgado pela corporação. Do total, R$ 383,6 mil correspondem a dinheiro em espécie.

Os dados foram contabilizados até às 15h10. Nesse período, 129 pessoas foram conduzidas pela PF, seis inquéritos policiais foram instaurados e 18 termos circunstanciados de ocorrência foram lavrados para investigar suspeitas de crimes eleitorais.

Entre as principais irregularidades apuradas estão a compra de votos, enquadrada como corrupção eleitoral, e propaganda eleitoral irregular.

As ocorrências foram registradas na Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Pará, Santa Catarina, Piauí e Distrito Federal.

A PF informou que os R$ 789.828,50 contabilizados incluem bens e valores apreendidos e que o montante ainda é preliminar. O dinheiro em espécie apreendido até o horário do balanço somava exatamente R$ 383.627,50.

Apreensões

Considerando todas as operações relacionadas às eleições realizadas ao longo deste ano, a Polícia Federal já instaurou 1.300 inquéritos para investigar crimes eleitorais.

As apreensões acumuladas em 2026 ultrapassam R$ 46,5 milhões em bens e valores, dos quais aproximadamente R$ 30,6 milhões são dinheiro em espécie.

Segundo a PF, os números podem ser atualizados ao longo do dia, tanto pelo registro de novas ocorrências quanto pela inclusão de informações nos sistemas da instituição.