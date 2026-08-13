MST assume vandalismo na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília

Movimento afirmou que ação foi realizada pela Juventude Sem Terra e pelo Levante Popular da Juventude em protesto contra o que chamou de ‘indústria da guerra’ e ‘imperialismo dos EUA’

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) assumiu a autoria do ato de vandalismo realizado na área externa da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo o movimento, a ação foi realizada pela Juventude Sem Terra e pelo Levante Popular da Juventude como uma manifestação contra o que classificou como “indústria da guerra” e “imperialismo dos EUA”.

A confirmação da autoria ocorreu por meio de uma publicação nas redes sociais do MST. Na mensagem, o grupo afirmou que a intervenção teve como objetivo fazer uma crítica à atuação dos Estados Unidos e terminou com uma declaração em defesa da mobilização da juventude pelo socialismo.

O ato ocorreu antes das 8h e deixou pichações nos muros da representação diplomática, com frases em português e inglês. Uma das mensagens escritas no local dizia: “Os Estados Unidos fazem guerra e lucram com a morte”.

✊🏽 A Juventude Sem Terra e o Levante Popular da Juventude realizaram, nesta quarta (13), uma intervenção contra a indústria da guerra e o imperialismo dos EUA, em frente à Embaixada estadunidense, em Brasília.



🚩 Contra o imperialismo, juventude em luta pelo socialismo! pic.twitter.com/6vh6WAokR8 — MST (@MST_Oficial) August 13, 2026

Além das inscrições, os manifestantes deixaram faixas e bandeiras com críticas ao governo norte-americano. Parte do material foi queimada. Também foram encontrados objetos artesanais semelhantes a ossos, produzidos com fita crepe, e um chapéu de papelão que faz referência ao Tio Sam, personagem que simboliza os Estados Unidos.

Os participantes estavam com os rostos pintados e deixaram o local antes da chegada da Polícia Militar do Distrito Federal, que realizou buscas na região. A embaixada conta ainda com diversas câmeras de segurança, que podem ter registrado a movimentação durante a ação.

Após o vandalismo, a Polícia Civil realizou o trabalho pericial na área externa da representação diplomática. Com o fim da perícia, equipes de manutenção iniciaram a limpeza e já repintaram o trecho do muro que havia sido pichado.

Reação da embaixada

Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos classificou os atos como “inaceitáveis” e informou que trabalha com as autoridades locais. A representação afirmou ainda que os Estados Unidos continuam comprometidos com o diálogo com o povo brasileiro e com a segurança de seus funcionários e instalações.

Apesar do episódio, as atividades consulares seguem normalmente.