Nikolas ataca Moraes e se defende sobre conversas com Vorcaro: ‘Não troquei de celular’

O deputado prometeu que fará um protesto na frente da casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) subiu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Deu a declaração durante manifestação na Av.Paulista, em São Paulo, convocada pelo candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.

“Vamos tirar o sorriso debochado do rosto de Moraes”, disse Nikolas, que começou o discurso pedindo a saída do ministro do Supremo.

Ele também se defendeu sobre as conversas com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Trocas de mensagens entre o congressistas e o banqueiro foram reveladas pelo ICL Notícias na última semana. “Eu não mudei de número de telefone depois de falar com o Vorcado, porque não me chamo Alexandre de Moraes”, disse.

O deputado prometeu que fará um protesto na frente da casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele paute o impeachment de Moraes.

O ato promovido na capital paulista por Flávio é contra o presidente Lula e Moraes.

A manifestação reúne políticos de direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o candidato à vice-presidência de Flávio, Alfredo Gaspar (PL) e o pastor Silas Malafaia.