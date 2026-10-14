Nunes Marques determina volta do canal ‘Exército do Lula’
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou nesta quarta-feira (14) que o canal do WhatsApp “Exército do Lula” volte a funcionar após ter sido tirado do ar na noite de terça-feria (13).
O canal, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), teria que aguardar 48 horas após o registro na Justiça Eleitoral para retomar suas atividades de propaganda eleitoral.
A campanha do presidente Lula (PT) formalizou o canal no TSE na terça-feira, após determinação do presidente da Corte, ministro Nunes Marques. O magistrado também suspendeu uma decisão do corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, que havia autorizado o restabelecimento do canal.
O pedido urgente de providências administrativas em relação ao canal foi solicitado pelo senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).
Segundo Nunes Marques, em manifestação apresentada nesta quarta, o próprio senador concordou com a retomada do canal.”O próprio requerente expressou concordância com o restabelecimento imediato do canal, independentemente do prazo de 48 horas”, escreveu o ministro.
Exigência do prazo de 48 horas está prevista nas normas eleitorais para endereços eletrônicos existentes antes da campanha que não haviam sido comunicados à Justiça Eleitoral. O canal, que reúne mais de 3,4 milhões de seguidores, foi registrado pelo Núcleo de Gerenciamento de Sistemas e Dados Partidários (NGDAP) da Secretaria Judiciária do TSE.
Na decisão de terça-feira, Nunes Marques reconsiderou parcialmente a determinação anterior de suspensão do canal. O ministro reavaliou a necessidade de manter a restrição com base no conteúdo das publicações, mas identificou outro fundamento para impedir sua utilização eleitoral: a ausência de comunicação formal à Justiça Eleitoral.
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