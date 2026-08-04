O papel da família do senador Weverton Rocha na fraude do INSS, segundo a PF

Circulo próximo seria responsável por repasses financeiros e obtenção de propriedades milionárias

Circulo próximo seria responsável por repasses financeiros e obtenção de propriedades milionárias

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (4), uma nova fase da Operação Sem Desconto para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado às fraudes em descontos aplicados sobre benefícios do INSS.

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão familiares do senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo Lula (PT), apontados pela PF como responsáveis por diferentes funções na suposta movimentação e ocultação de recursos.

Ao todo, os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além de familiares do parlamentar, a operação também tem como alvo o advogado Willer Tomaz.

Familiares de Weverton

Segundo a Polícia Federal, em decisão do ministro do STF André Mendonça que autorizou a operação, pessoas do núcleo familiar de Weverton Rocha teriam desempenhado papéis distintos na administração de empresas, patrimônio e movimentações financeiras investigadas.

A esposa do senador, Samya Lorene de Oliveira Bernardes Rocha, é apontada como ligada à Rocha Holding Patrimonial Ltda.. De acordo com a investigação, ela teria recebido valores e participado de negociações envolvendo imóveis, reformas e despesas do casal. As cifras podem ultrapassar a casa dos R$ 10 milhões.

A filha do parlamentar, Anna Catarina Viana Rocha, aparece como responsável pela gestão operacional e financeira dos postos de combustíveis Petro São Francisco e Petro São José, empresas citadas nas investigações.

Segundo a investigação, embora formalmente dedicados ao comércio varejista de combustíveis e descritos, em determinados diálogos, como empreendimentos em situação financeira crítica, suas contas teriam sido utilizadas para aquisição de propriedades rurais, pagamento de terrenos e maquinário agrícola, bem como para realização de repasses financeiros, além de serem responsáveis por transferências a terceiros indicados por Weverton e pela disponibilização de valores ao próprio parlamentar.

Já Geyse Rocha Linhares, irmã de Weverton, teria administrado interesses patrimoniais da família, incluindo propriedades rurais, empresas de radiodifusão, documentação e processos de regularização de bens.

Outra irmã do senador, Shainess Kellmassen Rocha Marques de Sousa, é apontada pela PF como uma possível intermediária financeira. Segundo os investigadores, ela teria atuado como canal para recebimento, trânsito ou redistribuição de recursos sob investigação.

Entenda o caso

A nova fase da operação realizou buscas em imóveis no Distrito Federal e no Maranhão, incluindo a residência de Weverton Rocha e o escritório de Tomaz. Um dos objetivos da operação é apreender bens para ressarcir valores supostamente desviados, e veículos de luxo e outros itens já foram recolhidos pelos investigadores.

A Polícia Federal afirmou que as apurações identificaram indícios de movimentações financeiras e patrimoniais realizadas por meio de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações em dinheiro vivo, com o objetivo de ocultar a origem e o destino dos valores.

Weverton já havia sido alvo da Operação Sem Desconto em dezembro do ano passado. Na ocasião, afirmou ter recebido a ação da PF com surpresa e disse que prestaria os esclarecimentos necessários após ter acesso à decisão judicial.

A Jovem Pan busca contato com os canais oficiais de Weverton Rocha. O espaço segue aberto para manifestações.