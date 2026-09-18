Paraná Pesquisas: Pivetta lidera corrida ao governo e venceria no 2º turno

Atual governador de Mato Grosso também registra 71,7% de aprovação e impulsiona favoritismo de aliados no Senado

A corrida eleitoral para o governo de Mato Grosso tem o atual governador Otaviano Pivetta (Republicanos) na liderança isolada, com 42,4% das intenções de voto no principal cenário estimulado. Segundo o levantamento divulgado nesta sexta-feira (18), ele é seguido pelo senador Wellington Fagundes (PL), que marca 29,6%.

A médica, Doutora Natasha (PSD), aparece na terceira posição, anotando 13,5%. A margem de erro da pesquisa é de 2,7 pontos percentuais. Entre os demais nomes testados, Sargento Laudicério tem 0,8%, enquanto Mauricio Coelho e Rafaell Milas registram 0,4% cada. Os eleitores que pretendem votar em branco, anular ou que rejeitam todos os candidatos somam 7,1%. Aqueles que não sabem ou preferiram não opinar representam 5,8%.

Vantagem se amplia em cenário de segundo turno

Em uma simulação de confronto direto para um eventual segundo turno, o atual mandatário consolida seu favoritismo e amplia a distância. O candidato do Republicanos alcança 49,1% da preferência do eleitorado mato-grossense.

Seu adversário direto, Wellington Fagundes, chega a 37,4% nesta simulação estimulada. Neste cenário mais polarizado, a taxa de votos brancos e nulos oscila para 7,7%, enquanto os eleitores indecisos se mantêm na faixa dos 5,8%.

Fagundes lidera rejeição e atual gestão é aprovada

O levantamento também mediu os gargalos das campanhas. Wellington Fagundes é o candidato mais rejeitado, com 26,8% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Doutora Natasha é rejeitada por 23,3%, seguida de perto por Pivetta, que anota 19,6%.

O bom desempenho do atual governador nas intenções de voto é sustentado por uma avaliação positiva de sua gestão no Palácio Paiaguás. A administração de Pivetta é aprovada por 71,7% da população e reprovada por apenas 22,6%. Para 54,8%, o governo é classificado como ótimo ou bom.

O peso da escolaridade e a disputa pelo Senado

O favoritismo de Otaviano Pivetta ganha tração expressiva no recorte demográfico de instrução e gênero. O governador lidera com folga entre os homens (46,6%) e atinge seu melhor índice entre eleitores com ensino superior (46,5%). Já Wellington Fagundes tem sua base mais forte entre aqueles com ensino fundamental (32,6%).

Na corrida por duas vagas ao Senado Federal, o ex-governador Mauro Mendes (União) desponta na liderança isolada, sendo citado por 52,3% dos entrevistados. A disputa pela segunda cadeira segue liderada pela deputada Janaina Riva (MDB), com 32,4%, contra o deputado Zé Medeiros (PL), que anota 23,1%.

Entre os demais nomes para o Senado, Carlos Fávaro (PSD) tem 18,9% e Pedro Taques (PSB) anota 15,9%, seguidos por candidatos que não ultrapassam a marca de 4% das intenções de voto.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 15 e 17 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo MT-09335/2026.