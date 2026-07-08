PF confirma que não apreendeu nada na casa de Bolsonaro

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (8) um mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e não apreendeu nenhum item, segundo relatório da PF sobre a ação.

O texto confirma a versão da defesa do capitão da reserva. O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. “A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. Resultado: nada foi encontrado. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação”, disse o advogado João Henrique de Freitas.

A ação durou das 7 horas da manhã até as 8h30 e foi acompanhada por duas testemunhas. No total, participaram cinco agentes nas buscas.

A ordem de busca e apreensão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A medida foi tomada após o Exército informar a Moraes que não possuía duas das oito armas de Bolsonaro que o ministro havia pedido que fossem entregues à PF. Como mostrou a Jovem Pan na terça-feira (7), uma seria uma pistola em nome de Bolsonaro, já apreendida com um integrante do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), e a outra seria um presente nunca entregue ao ex-presidente.

O movimento foi feito pela manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro e pela apreensão de uma arma encontrada com um integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

De acordo com o Exército, duas armas listadas na decisão de Moraes não estavam custodiadas pelo batalhão. Os itens correspondem a uma pistola Glock 9mm e a uma espingarda calibre 12. A corporação afirmou que os demais itens solicitados já foram encaminhados à PF, juntamente com outros materiais documentados.

As armas

Uma das armas não encontradas pelo Exército possui a mesma numeração da pistola apreendida com o integrante do GSI. Já sobre a segunda arma, uma espingarda Maestro Arms Company, calibre 12, a defesa de Bolsonaro afirma que foi recebida pelo ex-presidente como presente, mas nunca chegou a ser retirada da sede da empresa Maragato BR Importações de Artigos Bélicos, localizada em Caxias do Sul (RS).

A defesa solicitou que o STF oficie a importadora gaúcha para confirmar a custódia e providenciar a entrega direta às autoridades.