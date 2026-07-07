Exército entrega seis armas de Bolsonaro à PF e diz não estar com outras duas

De acordo com a defesa do ex-presidente, uma das armas está em uma empresa importadora em Caxias do Sul, no Rio Grande do S

O Exército informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira (6) que entregou à PF seis das oito armas do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam sob sua guarda. No mesmo documento, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília relatou que dois itens pedidos pelo ministro Alexandre de Moraes não foram localizados na unidade.

A movimentação ocorre após Moraes determinar, no domingo (5), o prazo de 48 horas para que o Exército transferisse o armamento para a Superintendência da PF no Distrito Federal (DF). A ordem foi motivada pela manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro e pela apreensão de uma arma encontrada com um integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

De acordo com o Exército, duas armas listadas na decisão de Moraes não estavam custodiadas pelo batalhão. Os itens correspondem a uma pistola Glock 9mm e a uma espingarda calibre 12. A corporação afirmou que os demais itens solicitados já foram encaminhados à PF, juntamente com outros materiais documentados.

Uma das armas não encontradas pelo Exército possui a mesma numeração da pistola apreendida com o integrante do GSI. Já sobre a segunda arma, uma espingarda Maestro Arms Company, calibre 12, a defesa de Bolsonaro afirma que foi recebida pelo ex-presidente como presente, mas nunca chegou a ser retirada da sede da empresa Maragato BR Importações de Artigos Bélicos, localizada em Caxias do Sul (RS).

A defesa solicitou que o STF oficie a importadora gaúcha para confirmar a custódia e providenciar a entrega direta às autoridades.

O arsenal total de Bolsonaro citado no processo faz referência a dez armas. Além das oito que deveriam estar com o Exército, a defesa sustenta que outras duas – um fuzil e uma pistola da marca Caracal – já haviam sido entregues à Polícia Federal em abril de 2023. O ministro Moraes determinou que a PF certifique a posse desses itens.

Entre os itens que o Exército entregou à Superintendência da PF estão: