O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra de sigilo de um relatório da Polícia Federal (PF) que cita André Mendonça em conversas de celular do banqueiro Daniel Vorcaro

A Polícia Federal disse não ter encontrado registros que evidenciem diálogo direto entre os interlocutores do ex-bancário Daniel Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

“Não foram identificados, durante as buscas realizadas por palavras-chave, registros que evidenciem diálogo direto entre os interlocutores Daniel Bueno Vorcaro e o Ministro André Mendonça, seja por meio de aplicativos de mensagens, seja por qualquer outro canal de comunicação observado”, diz o relatório.

O posicionamento da PF vem depois que o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra de sigilo de um relatório da Polícia Federal (PF) que cita André Mendonça em conversas de celular do banqueiro Daniel Vorcaro.

A medida acata um pedido de Mendonça, que solicitou a quebra de sigilo a Fachin. Na quinta-feira, Fachin arquivou seis dos dez relatórios da PF sobre menções a ministros da Corte no caso Banco Master e encaminhou os outros três, além do que menciona Mendonça, à Procuradoria-Geral da República (PGR). Foram enviados à Procuradoria os documentos sobre Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques.

No documentos, que se tornaram públicos, aparecem conversas de Vorcaro com os advogados Ciro Soares e Marcus Vinicius, com o deputado Cezinha de Madureira (PL-SP), com o jornalista Márcio Chaer, com uma funcionária do Master, com o ex-diretor do Banco Central Paulo Sergio Neves de Souza, com o ex-procurador-geral de Minas Gerais Jarbas Soares Júnior e com o empresário e ex-ministro Fábio Faria.