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Política

PGR diz que Bolsonaro usou Flávio para transmitir mensagem política e eleitoral

Apesar do reconhecimento, órgão solicitou a manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro e Sarah Américo

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jair-bolsonaro-flavio-bolsonaro-24-06-2019 Valter Campanato/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República reconheceu nesta sexta-feira (17) que o ex-presidente Jair Bolsonaro usou o filho, o senador e Pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, para transferir uma mensagem política e eleitoral. O posicionamento vem em resposta ao pedido de Alexandre de Moraes, que, na quarta-feira (15), tinha dado cinco dias para a PGR se manifestar sobre a carta escrita por Jair Bolsonaro e lida online por Flávio Bolsonaro.

“A carta, de autoridade não disputada, teve o inequívoco intuito de alcançar e influenciar o público com o interesse no processo eleitoral deste ano. O seu teor literal também se confirma. O autor se dirige “aos brasileiros” e designa Flávio Bolsonaro, como seu porta-voz”, declarando apoio expresso à pré-candidatura deste seu filho à Presidência da república”, diz a decisão.

Apesar de reconhecer que Flávio foi usado pelo pai, a PGR recomendou a manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente, uma vez que num prejuízo de proporcionalidade, o retorno imediato aos rigores plenos do encarcerraemento, à conta da elaboração e difusão da carta de intutito político-partidário, não sobreleva, nas suas vantagens, as razões que levaram à concessão e manutenção dos favores humanos humanitários, explica o órgão.

“O parecer, portanto, é pela manutenção dos benefícios concedidos a título humanitário, com sugestão de que se explicitem providências asseguradoras de finalidade buscada com as condicionantes estabelecidas no ato de concessão do facor, como, eventualmente, veto a contatos pessoais aptos a veicular interferência eleitoral.”, diz a PGR.

Carta

O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro divulgou no sábado (11) uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o filho é o seu porta-voz.

O que ele está dizendo aqui na carta é muito simples. Eu quero agradecer a ele por estar me colocando como seu porta-voz. Isso é muito importante para evitar que existam aí falas conflituosas ou direções diferentes. Que porventura alguém possa estar seguindo, além e em paralelo, a nossa pré-campanha.

No vídeo, Flávio diz que o pai escreveu que “O momento é de arregaçar as mangas, deixar de lado as possíveis diferenças, e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro”.

Decisão de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na segunda-feira (13) que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ficará impedido de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias.
A suspensão do direito de visitar Jair, que está em prisão domiciliar, seria motivada pela carta lida pelo senador no último sábado, divulgada em suas redes sociais.

O desrespeito de FLÁVIO NANTES BOLSONARO à medida cautelar imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO de “proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro” está totalmente configurado por suas próprias afirmações.” Alexandre de Moraes.

O ministro também observou que a conduta de Flávio Bolsonaro pode configurar propaganda eleitoral antecipada e deve ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo Moraes, o vídeo continha expressões com carga semântica equivalente a um pedido explícito de voto, já que o texto se referia a Flávio como o “pré-candidato” de Bolsonaro e “a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência, e do empobrecimento”.