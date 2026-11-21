Bolsonaro é diagnosticado com abdômen agudo obstrutivo, diz boletim médico
O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (21), ele apresenta quadro clínico estável, está consciente, orientado e respira espontaneamente.
Segundo a equipe médica, foram iniciadas medidas clínicas para o tratamento do ex-presidente, incluindo hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.
O boletim informa ainda que não há previsão de alta hospitalar até o momento.
O documento é assinado pelos cardiologistas Brasil Caiado e Leandro Echenique, pelo cirurgião do aparelho digestivo Claudio Birolini, pelo coordenador da UTI Geral, Antonio Aurélio Fagundes Junior, e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.
Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20) com quadro de dor e distensão abdominal. O ex-presidente já passou por uma série de internações e procedimentos cirúrgicos em razão da facada que levou durante a campanha presidencial de 2018.
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