PoderData/Aya: 52% desaprovam governo Lula; 42% aprovam

Pesquisa mostrou que 49% consideram a gestão do petista 'ruim ou péssima' e 33% avaliam como 'ótima ou boa'

O trabalho de Lula é desaprovado por 51% e aprovado por 41%

Pesquisa do PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (10) mostrou que 52% desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A gestão do petista é aprovada por 42%.

Já o trabalho do chefe do Executivo é desaprovado por 51%. Já 41% aprovam.

O levantamento também mediu a avaliação do governo Lula. Dos entrevistados, 49% consideram “ruim ou péssimo”. Já 33% enxergam a gestão do petista como “ótima ou boa”. São 15% os que veem como “regular”. Outros 3% disseram não saber.

De 6 a 9 de setembro, o PoderData entrevistou 3.000 pessoas por telefone. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 4 de setembro com o número BR-04914/2026.