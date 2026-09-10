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PoderData/Aya: 52% desaprovam governo Lula; 42% aprovam

Pesquisa mostrou que 49% consideram a gestão do petista 'ruim ou péssima' e 33% avaliam como 'ótima ou boa'

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PRESIDENTE LULA
O trabalho de Lula é desaprovado por 51% e aprovado por 41% TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa do PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (10) mostrou que 52% desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A gestão do petista é aprovada por 42%.

Já o trabalho do chefe do Executivo é desaprovado por 51%. Já 41% aprovam.

O levantamento também mediu a avaliação do governo Lula. Dos entrevistados, 49% consideram “ruim ou péssimo”. Já 33% enxergam a gestão do petista como “ótima ou boa”. São 15% os que veem como “regular”. Outros 3% disseram não saber.

De 6 a 9 de setembro, o PoderData entrevistou 3.000 pessoas por telefone. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 4 de setembro com o número BR-04914/2026.

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