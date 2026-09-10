PoderData/Aya: 52% desaprovam governo Lula; 42% aprovam
Pesquisa do PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (10) mostrou que 52% desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A gestão do petista é aprovada por 42%.
Já o trabalho do chefe do Executivo é desaprovado por 51%. Já 41% aprovam.
O levantamento também mediu a avaliação do governo Lula. Dos entrevistados, 49% consideram “ruim ou péssimo”. Já 33% enxergam a gestão do petista como “ótima ou boa”. São 15% os que veem como “regular”. Outros 3% disseram não saber.
De 6 a 9 de setembro, o PoderData entrevistou 3.000 pessoas por telefone. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 4 de setembro com o número BR-04914/2026.
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