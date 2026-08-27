PoderData/Aya: governo Lula é desaprovado por 50%; 42% aprovam
Pesquisa do PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (27) mostrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 50%. Outros 42% disseram aprovar a gestão do petista, enquanto 8% não souberam responder.
O maior percentual de reprovação do governo Lula foi registrado no Centro-Oeste e no Sul. Dos entrevistados, 58% disseram desaprovar o trabalho do petista.
No Centro-Oeste, a aprovação de Lula é de 35%. Já no Sul, é de 34%.
O chefe do Executivo registrou maior aprovação só no Nordeste. Foram 49% que demonstraram satisfação com o governo atual. Já 41% disseram desaprovar.
No Sudeste, a desaprovação é de 53%. Já a aprovação é de 40%.
De 23 a 26 de agosto, o PoderData entrevistou 2.400 pessoas por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 21 de agosto com o número BR-04974/2026.
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