PT aposta em três eixos para Lula virar sobre Flávio no segundo turno

O partido prioriza desconstrução da imagem do adversário, debate de projetos e defesa do legado do presidente nas redes sociais

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha com três eixos principais para tentar reverter a vantagem de Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições. A estratégia ainda está em fase de consolidação com as bases estaduais, mas parte das ações já começou a ser colocada em prática nas redes sociais.

O primeiro eixo, considerado o principal pela campanha, é a desconstrução da biografia de Flávio Bolsonaro. Uma das apostas do PT é explorar declarações do candidato para desgastá-lo durante a disputa.

Entre os primeiros pontos escolhidos está uma fala de Flávio sobre uma medida relacionada à Constituição. O PT pretende utilizar as redes sociais para sustentar que o adversário teria a intenção de alterar direitos da população.

O segundo eixo envolve a discussão de projetos e a tentativa de pressionar Flávio Bolsonaro a se posicionar sobre pautas consideradas populistas. A avaliação interna é que o debate deve ser direcionado para propostas de país, em uma tentativa de ampliar a comunicação com o eleitorado de centro e com os indecisos.

O terceiro eixo é a defesa do legado de Lula. A orientação da cúpula petista é não limitar a estratégia à trajetória política do presidente, mas destacar projetos e medidas implementados durante os governos de Lula.

A estratégia ainda passa por ajustes com as estruturas estaduais do partido, mas já está ativa na esfera federal. O PT também tem acionado jovens parlamentares eleitos para ampliar o alcance da campanha nas redes sociais.

Entre os nomes que integram essa estratégia estão Ana Elisa, do PT de Minas Gerais, Guilherme Cortez, do PSOL de São Paulo, e Ana Julia Ribeiro, do PT do Paraná. Ana Elisa foi eleita para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, enquanto Cortez e Ana Julia foram eleitos para a Câmara dos Deputados.

Na esfera nacional, André Janones, da Rede, e Érika Hilton, do PSOL, também são considerados apostas para ampliar a divulgação de conteúdos favoráveis a Lula nas redes sociais.