Quaest: Lula tem 37% contra 33% de Flávio no 1º turno
Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21) mostra o presidente candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 37% das intenções de voto no 1º turno, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33%.
O petista oscilou de 36% na pesquisa do último dia 14 de setembro para 37% agora, enquanto Flávio passou de 31% para 33% no período. A distância entre os dois passou de cinco pontos para quatro pontos entre os dois levantamentos.
O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 7% para 6% e permanece na terceira posição. Ele acumula três quedas numéricas consecutivas desde que atingiu 10% no início de setembro.
Ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado atingiu 4% neste levantamento, mesmo nível da pesquisa de uma semana atrás. Já o influenciador e ativista Renan Santos (Missão) oscilou de 4% para 3% agora.
Já Romeu Zema (Novo) manteve 1% nos dois levantamentos. Todas essas variações em relação ao levantamento anterior estão dentro da margem de erro.
Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.
*Com informações do Estadão Conteúdo
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