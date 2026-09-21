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Quaest: Lula tem 37% contra 33% de Flávio no 1º turno

Augusto Cury (Avante) aparece com 6%, Ronaldo Caiado (PSD) com 4% e Renan Santos (Missão) com 3%

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Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula Reprodução

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21) mostra o presidente candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 37% das intenções de voto no 1º turno, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33%.

O petista oscilou de 36% na pesquisa do último dia 14 de setembro para 37% agora, enquanto Flávio passou de 31% para 33% no período. A distância entre os dois passou de cinco pontos para quatro pontos entre os dois levantamentos.

O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 7% para 6% e permanece na terceira posição. Ele acumula três quedas numéricas consecutivas desde que atingiu 10% no início de setembro.

Ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado atingiu 4% neste levantamento, mesmo nível da pesquisa de uma semana atrás. Já o influenciador e ativista Renan Santos (Missão) oscilou de 4% para 3% agora.

Já Romeu Zema (Novo) manteve 1% nos dois levantamentos. Todas essas variações em relação ao levantamento anterior estão dentro da margem de erro.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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