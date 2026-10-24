Quais são os dez maiores colégios eleitorais do país
Os maiores colégios eleitorais concentram uma parcela expressiva dos votos disponíveis em uma eleição presidencial, embora o resultado nacional seja definido pela soma de todos os estados e do exterior.
São Paulo ocupa o primeiro lugar, com 34,1 milhões de eleitores. Minas Gerais vem em seguida, com 16,3 milhões, e o Rio de Janeiro aparece na terceira posição, com 12,8 milhões.
Bahia e Paraná completam os cinco maiores. Juntos, os cinco estados reúnem 52,45% de todo o eleitorado brasileiro em 2026.
Na sequência do ranking estão Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Pará e Santa Catarina, formando o grupo dos dez estados com maior número de eleitores.
A concentração ajuda a explicar a atenção recebida por esses estados nas campanhas, mas não altera a regra: para presidente, os votos têm o mesmo peso independentemente da unidade da Federação.
Assuntos
continue lendo
- TSE flexibiliza prazo para transporte de indígenas, mas exige aval prévio para cada operação Estadão Conteúdo · há 16 minutos
- Flávio Bolsonaro não discursa em BH e segue para comício no Rio Estadão Conteúdo · há 18 minutos
- Toffoli: plataformas digitais têm contribuído com a Justiça, se não, sabem que podem sair do ar Estadão Conteúdo · há 22 minutos
- Nikolas reage a decisão do TSE e pede que seguidores ampliem compartilhamentos Estadão Conteúdo · há 53 minutos