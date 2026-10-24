Quais são os dez maiores colégios eleitorais do país

São Paulo lidera ranking de eleitores, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná; estados do Sul e Nordeste completam o grupo

Os maiores colégios eleitorais concentram uma parcela expressiva dos votos disponíveis em uma eleição presidencial, embora o resultado nacional seja definido pela soma de todos os estados e do exterior.

São Paulo ocupa o primeiro lugar, com 34,1 milhões de eleitores. Minas Gerais vem em seguida, com 16,3 milhões, e o Rio de Janeiro aparece na terceira posição, com 12,8 milhões.

Bahia e Paraná completam os cinco maiores. Juntos, os cinco estados reúnem 52,45% de todo o eleitorado brasileiro em 2026.

Na sequência do ranking estão Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Pará e Santa Catarina, formando o grupo dos dez estados com maior número de eleitores.

A concentração ajuda a explicar a atenção recebida por esses estados nas campanhas, mas não altera a regra: para presidente, os votos têm o mesmo peso independentemente da unidade da Federação.