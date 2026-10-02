Quem é Jorginho Mello, candidato à reeleição em Santa Catarina

Com quase cinco décadas de atuação pública, Jorginho dos Santos Mello (PL) é candidato à reeleição para o governo de Santa Catarina. Sua trajetória abrange praticamente todos os níveis dos Poderes Legislativo e Executivo, acumulando mandatos como vereador, deputado estadual por quatro legislaturas, deputado federal por duas, senador da República e chefe do Executivo estadual. Nascido em 15 de julho de 1956 na cidade de Ibicaré, no Meio-Oeste catarinense, Jorginho Mello cresceu no município vizinho de Herval d’Oeste.

É filho de Oscar dos Santos Mello e Célia Maria Mello, casado com Elizete de Jesus Freitas Mello e pai de dois filhos, Bruno e Filipe. Antes de dedicar-se exclusivamente à política partidária, construiu carreira no setor bancário. Atuou por 23 anos (entre 1975 e 1994) no antigo Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), onde ingressou como escriturário e ascendeu aos cargos de gerente e diretor. Na área acadêmica, concluiu graduações em Estudos Sociais pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), além de Direito e Administração de Empresas pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).

Sua vida pública começou em 1976, aos 18 anos, quando foi eleito vereador em Herval d’Oeste pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Entre 1977 e 1978, presidiu a Câmara Municipal local, tornando-se, à época, um dos presidentes de Legislativo municipal mais jovens do país. Retornou à disputa eleitoral em 1994, quando conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

Exerceu quatro mandatos consecutivos como deputado estadual entre 1995 e 2011, passando por legendas como PL e PSDB. No biênio 2009–2010, presidiu a Alesc e, no exercício da função, assumiu interinamente o Governo do Estado por 12 dias durante licença simultânea do governador e do vice-governador.

Em 2010, elegeu-se deputado federal, obtendo a reeleição em 2014. Durante a atuação na Câmara dos Deputados, em Brasília, notabilizou-se pela defesa dos micro e pequenos empresários, atuando diretamente em projetos como o Supersimples, a Empresa Simples de Crédito e a criação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Nas eleições de 2018, foi eleito senador por Santa Catarina pelo Partido da República (PR, atual PL). No Senado, tornou-se vice-líder do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e ganhou ampla projeção nacional durante as sessões da CPI da Covid em 2021. Em 2022, renunciou ao mandato de senador para disputar o Governo de Santa Catarina. Venceu o segundo turno das eleições estaduais com 70,69% dos votos válidos, atingindo o maior percentual proporcional de votação entre todos os governadores eleitos no Brasil naquele pleito.