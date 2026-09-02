Quem é Marcelo Aro, mineiro que ascendeu rapidamente na política e busca vaga no Senado por MG

Marcelo Guilherme de Aro Ferreira, do Progressistas (PP), 39 anos, nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e é um dos candidatos na disputa ao Senado por MG. Já particiou de quatro eleições, de qual venceu três. Sua estreia na política foi em 2012, aos 25 anos, quando disputou o cargo de vereador, e foi elito. Em 2014, concorreu como deputado federal, também venceu. Quatro anos depois foi reeleito para continuar na função. Sua primeira derrota veio em 2022, quando tentou vaga exatamente para senador, mas terminou em terceiro lugar.

Quatro anos depois, quer um cenário diferente, e busca sair vitorioso e ocurpar uma das duas vagas ao Senado por Minas Gerais. Nas pesquisas, aparece com 12% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Carlos Viana (PSD) e Domingo Sávio (PL).

Marcelo Ara nasceu em Belo Horizonte em 12 de junho de 1987, é formado em jornalismo pela Faculdade Estácio de Sá e em Direito, pela Faculdade Promove.Também possui mestrado em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

No governo do ex-governador Romeu Zema (Novo), que agora concorre à Presidência, Aro comandou a Casa Civil e, posteriormente, assumiu a Secretaria de Governo. Deixou o governo em 2026 exatamente para disputar novamente uma vaga no Senado.

O que dizem as pesquisas?

Pesquisa da Real Time Big Data coloca Marília Campos (PT) à frente na corrida ao Senado por Minas Gerais, com 24% das intenções de votos, seguida por Carlos Viana (PSD) e Domingo Sávio (PL) com 13%. Neste ano, os brasileiros vão eleger dois senadores por estado.

Marília Campos (PT) – 24%

Carlos Viana (PSD) – 13%

Domingo Sávio (PL) – 13%

Marcelo Aro (PP) – 12%

Áurea Carlina (PSOL) – 9%

Marco Antônio Superman (Novo) – 4%

Carlin Moura (Avante) – 1%

Gustavo Galassi (PSDB) – 1%

Marcelo Heringer (PDT) – 1%

Ana Luiza do MBL (UP) – 1%

Manoel Carvalho (MDB) – 1%

Arcanjo Pimenta (MDB)- 1%

A Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas em Minas Gerais por meio de ligações telefônicas, entre os dias 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-07972/2026.