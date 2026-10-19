Quem justificou o voto no primeiro turno pode votar no segundo?
Quem justificou a ausência no primeiro turno pode votar no segundo turno das Eleições 2026.
Cada turno é uma eleição independente. A justificativa referente a 4 de outubro não interfere no direito de votar em 25 de outubro.
Se o eleitor faltar novamente, precisará justificar a ausência do segundo turno separadamente, até 8 de janeiro de 2027.
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