JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Política

Quem justificou o voto no primeiro turno pode votar no segundo?

Justificativa da primeira votação não impede o eleitor de comparecer às urnas no segundo turno

Jovem Pan

Quem justificou o voto no primeiro turno pode votar no segundo?
Aplicativo e-Título Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem justificou a ausência no primeiro turno pode votar no segundo turno das Eleições 2026.

Cada turno é uma eleição independente. A justificativa referente a 4 de outubro não interfere no direito de votar em 25 de outubro.

Se o eleitor faltar novamente, precisará justificar a ausência do segundo turno separadamente, até 8 de janeiro de 2027.

Assuntos

continue lendo

Ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) Política Após derrota para Ruas, Paes prepara ofensiva por Lula nas redes sociais O ex-prefeito anunciou que pretende divulgar, nos próximos dias, uma série de gravações destacando obras e projetos realizados na capital fluminense com apoio do governo federal
  1. Onde trabalha o presidente da República? Jovem Pan · há 3 minutos
  2. Em quais estados Flávio Bolsonaro venceu no primeiro turno de 2026 Jovem Pan · há 23 minutos
  3. Quem é Marcelo Aguiar, deputado detido após disparo em casa noturna de SP Estadão Conteúdo · há 42 minutos
  4. Presidente pode governar por decreto? Entenda os limites Jovem Pan · há 43 minutos