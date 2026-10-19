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Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno? Entenda a regra

Ausência na primeira etapa não impede a participação em 25 de outubro; cada turno é tratado como uma eleição independente

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Sede do Tribunal Superior Eleitoral
Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Divulgação/TSE

Quem não votou no primeiro turno das Eleições 2026 pode votar normalmente no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

A Justiça Eleitoral considera cada turno uma eleição independente. Para votar, a inscrição eleitoral precisa estar apta; título cancelado ou suspenso pode impedir a habilitação.

A ausência do primeiro turno deve ser justificada separadamente. O prazo vai até 3 de dezembro de 2026.

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