Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno? Entenda a regra

Ausência na primeira etapa não impede a participação em 25 de outubro; cada turno é tratado como uma eleição independente

Quem não votou no primeiro turno das Eleições 2026 pode votar normalmente no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

A Justiça Eleitoral considera cada turno uma eleição independente. Para votar, a inscrição eleitoral precisa estar apta; título cancelado ou suspenso pode impedir a habilitação.

A ausência do primeiro turno deve ser justificada separadamente. O prazo vai até 3 de dezembro de 2026.