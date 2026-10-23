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Quem trabalha no domingo do segundo turno tem direito a sair para votar?

Norma eleitoral assegura ausência pelo tempo necessário para que trabalhador exerça o direito ao voto

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Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quem estiver trabalhando no domingo do segundo turno tem direito a se ausentar pelo tempo necessário para votar.

A regra eleitoral busca impedir que a jornada profissional se transforme em obstáculo ao exercício do voto.

A votação acontece das 8h às 17h pelo horário de Brasília, e o trabalhador deve organizar o comparecimento dentro dessa janela.

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