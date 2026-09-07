Candidato do PL também promete “acabar com consórcio de Lula e Moraes” e diz que indicará cinco ministros ao STF

'Quem vota em Lula está votando em Alexandre de Moraes’, diz Flávio em manifestação na Paulista

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira (7) que “quem vota em Lula está votando em Alexandre de Moraes”. A declaração foi feita durante o ato de 7 de Setembro organizado por sua campanha na Avenida Paulista, em São Paulo.

A manifestação teve como principais alvos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e reuniu lideranças da direita, entre elas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL) e o pastor Silas Malafaia.

“Vamos acabar com o consórcio de Lula e Moraes”, declarou Flávio. Em outro momento, o senador puxou o coro de “Fora Lula, fora Moraes” e associou sua candidatura ao legado político do pai. “Eu quero que os persecutores me escutem muito bem: vai ter Bolsonaro na Presidência, sim.”

O candidato também falou sobre a futura composição do Supremo. “Eu vou indicar cinco ministros para o STF. Porque Alexandre de Moraes vai cair”, afirmou.

Flávio disse ainda que o ambiente político dos últimos anos ajudou a levar seus apoiadores às ruas. “Todo esse sofrimento e essa angústia motiva cada um de nós para vir para as ruas no 7 de Setembro”, declarou.

Tarcísio e Nikolas também atacam Moraes

Antes de Flávio, Tarcísio cobrou esclarecimentos sobre as revelações envolvendo Moraes e Daniel Vorcaro. “As últimas revelações sobre Moraes no Supremo precisam ser esclarecidas e precisam de respostas. Está na hora de o tribunal se unir para apurar e dar as respostas que a sociedade precisa, porque ninguém está acima da lei”, afirmou o governador.

Nikolas Ferreira também pediu a saída do ministro. “Vamos tirar o sorriso debochado do rosto de Moraes”, declarou. O deputado afirmou ainda que pretende fazer uma manifestação em frente à residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pressioná-lo a pautar um pedido de impeachment.

As críticas ao Supremo ganharam espaço no ato após a divulgação, na última semana, de mensagens e relatórios relacionados ao caso Banco Master e à relação de Moraes com Daniel Vorcaro. O episódio abriu uma crise interna no STF e passou a ocupar também o centro da disputa eleitoral.