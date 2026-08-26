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Renan Santos defende bomba atômica brasileira como garantia da soberania

O candidato à Presidência disse que, sem o armamento, o Brasil será 'vítima' em um 'mundo em conflito'

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SP - RENAN/SANTOS/CAMPANHA - POLÍTICA
Renan Santos disse que as 'nações mais poderosas' possuem armas nucleares ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) defendeu nesta quarta-feira (26) criação de bomba atômica do Brasil para garantir a soberania do país. A declaração foi dada em entrevista ao Jornal Nacional.

Renan Santos afirmou que a arma nuclear faz parte da “construção de uma nação soberana”.

O presidenciável disse que os países mais “poderosos do mundo” possuem esse tipo de armamento e “são respeitados por isso”.

“Se quisermos ser uma nação séria e respeitada, nos próximos 30 anos, nós precisamos ter armas nucleares. Não para ficar arrumando briga, mas ter poder de dissuasão e para as nossas riquezas sejam respeitadas”, afirmou.

Renan Santos também disse que o Brasil “será vítima” caso não se coloque como “soberano em um mundo em conflito”.

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