Renan Santos defende bomba atômica brasileira como garantia da soberania
O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) defendeu nesta quarta-feira (26) criação de bomba atômica do Brasil para garantir a soberania do país. A declaração foi dada em entrevista ao Jornal Nacional.
Renan Santos afirmou que a arma nuclear faz parte da “construção de uma nação soberana”.
O presidenciável disse que os países mais “poderosos do mundo” possuem esse tipo de armamento e “são respeitados por isso”.
“Se quisermos ser uma nação séria e respeitada, nos próximos 30 anos, nós precisamos ter armas nucleares. Não para ficar arrumando briga, mas ter poder de dissuasão e para as nossas riquezas sejam respeitadas”, afirmou.
Renan Santos também disse que o Brasil “será vítima” caso não se coloque como “soberano em um mundo em conflito”.
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