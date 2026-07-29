Republicanos não deve lançar candidatura de Cleitinho ao governo de MG

O deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente do Republicanos, vai se reunir com Cleitinho Azevedo (MG), após o senador sinalizar a intenção de concorrer ao governo de Minas Gerais. Na avaliação do presidente da legenda, Cleitinho perdeu o “timing político” para disputar do Executivo Estadual e defende que o senador fique de fora da corrida eleitoral. A legenda já prepara acordo com o PL para apoiar Marcelo Aro (PP), ex-secretário da Casa Civil de Minas, como candidato a governador.

O acordo costurado prevê que o PP lance Aro como candidato com o apoio do PL e do Republicanos, que deve indicar a vice de Aro. O ex-prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, é um dos favoritos para compor a chapa estadual.

A demora de Cleitinho em confirmar se vai disputar ou não o governo Estadual não foi bem vista dentro do Republicanos. A ausência do senador na convenção estadual do partido também incomodou os caciques do partido. Segundo integrantes da sigla, Cleitinho avisou horas antes do evento que não iria comparecer.

O presidente do PL-MG, deputado Zé Victor, afirmou que a decisão da candidatura de Cleitinho é interna e cabe apenas ao Republicanos e afirmou que o senador está muito fragilizado emocionalmente devido a perda do irmão, na última semana.

O senador lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais com 35% das intenções de voto, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28). Ele é seguido por Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte, (PDT), que marca 12%, e pelo deputado federal Patrus Ananias (PT), com 10%.

“Uma candidatura exige, antes de tudo, a decisão firme de quem pretende disputá-la. Tal decisão nunca aconteceu. Esse compromisso jamais pode ser substituído por sinais contraditórios, sucessivos recuos ou indefinições que acabam comprometendo a construção de um projeto coletivo”, diz um trecho de um comunicado divulgado pelas executivas estadual e nacional do Republicanos.