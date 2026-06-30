Romário abre mão de salário do Senado recebido durante Copa do Mundo

O senador concilia as atividades na Casa Alta com o trabalho de comentarista no Mundial sediado no Canadá, nos Estados Unidos e no México

O senador Romário (PL-RJ) comunicou nesta terça-feira (30) que decidiu abrir mão do salário recebido na Casa Alta de 11 de junho a 19 de julho, período da Copa do Mundo de 2026. O parlamentar concilia o trabalho no Legislativo com o de comentarista no Mundial sediado no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

Em nota, a assessoria do parlamentar informou que a decisão “não altera o exercício do mandato parlamentar”. “O senador seguirá acompanhado normalmente as atividades legislativas, com registro de presença e participação nas votações preservando a representação do Estado do Rio de Janeiro nas deliberações do Senado Federal”, informou a equipe de Romário.

Em fala no Plenário do Senado, por meio de videoconferência, Romário afirmou também nesta quarta-feira que optou por não tirar licença durante o período da Copa do Mundo para dar continuidade às atividades legislativas e citou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de fim da escala 6×1. “Os compromissos e as posições políticas são o que realmente importa, e não onde cada um esteja fisicamente”, disse o senador.

Romário ainda utilizou o momento para manifestar-se a favor da PEC do fim da escala 6×1. O senador afirmou que votará a favor do texto que propõe redução da jornada de trabalho e aumento do descanso semanal sem reduzir o salário.