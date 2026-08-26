Romário devolve valor de um mês de salário no Senado após período na Copa

Senador havia anunciado, em junho, que continuaria no exercício do mandato e participaria de sessões e votações de forma remota

O senador Romário (RJ) devolveu aos cofres públicos, nesta terça-feira (25), R$ 29.048,49, valor equivalente a um mês de seu salário líquido no Senado. A restituição foi feita por meio de uma Guia de Recolhimento da União (GRU), após o parlamentar passar parte do período da Copa do Mundo de 2026 como comentarista dos jogos do Brasil.

O valor devolvido corresponde ao salário líquido mensal do senador, considerando os descontos compulsórios de contribuição previdenciária e Imposto de Renda. Segundo a assessoria de Romário, o cálculo foi feito pelo próprio Senado.

Romário havia anunciado em junho que abriria mão do salário referente ao período de 11 de junho a 19 de julho, durante a Copa do Mundo, disputada no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Na ocasião, o senador informou que continuaria exercendo o mandato e participando das atividades legislativas.

Durante o período, Romário não tirou licença do cargo. Segundo a assessoria, ele manteve o registro de presença, participou de sessões e votações de forma remota e não teve faltas.

A Advocacia do Senado concluiu que não havia possibilidade jurídica de o parlamentar renunciar ao subsídio ou interromper o pagamento. Como ele continuou no exercício regular do mandato, o Senado considerou que Romário tinha direito ao salário.

Mesmo assim, o senador decidiu fazer a devolução por iniciativa própria. O valor corresponde a um mês de salário líquido, e não apenas aos dias em que ele esteve na Copa do Mundo.

“Eu disse desde o início que devolveria esse valor e estou cumprindo o que prometi. Continuei trabalhando como senador, participei das sessões e das votações, não tive faltas e, por isso, o próprio Senado entendeu que eu tinha direito ao salário. Mesmo assim, fiz questão de devolver” Romário

Atuação durante a Copa

Em junho, Romário disse que a medida não alteraria o exercício do mandato. O senador também disse que optou por não tirar licença durante a competição para continuar acompanhando as atividades do Legislativo.

Na ocasião, ele participou de uma sessão do Senado por videoconferência e afirmou que os compromissos e as posições políticas eram mais importantes do que o local onde o parlamentar estivesse fisicamente.

Romário também foi a favor da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. O senador declarou que votaria a favor do texto.

Por videoconferência, senador Romário (RJ) participa de sessão no plenário

Mudança de partido

Romário deixou o Partido Liberal (PL) em agosto e anunciou apoio à candidatura de Eduardo Paes (PSD) ao governo do Rio de Janeiro. O senador afirmou que seguirá sem partido e que, por enquanto, não negocia uma nova filiação.

Ele foi eleito senador pela primeira vez em 2014 e reeleito em 2022, com 2.384.080 votos, o equivalente a 29,19% dos votos válidos.

No Rio, o PL lançou Douglas Ruas como candidato ao governo estadual. O ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP), que era cotado para ser vice na chapa, também declarou apoio a Paes.