Lula diz que ligação de Ibaneis com Vorcaro ‘quebrou’ o BRB
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) de ter prejudicado o Banco de Brasília (BRB) em razão de sua ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O petista deu a declaração nesta quarta-feira (16), durante um comício em Ceilândia, região administrativa do DF.
“Vocês estão acompanhando o que aconteceu no BRB. A governadora (Celina Leão), de forma cínica e mentirosa, tenta jogar a responsabilidade no governo federal. Quem quebrou o BRB foi a ligação entre o Ibaneis e o Vorcaro, do Banco Master. O BRB comprou títulos que não existiam, R$ 12 bilhões”, afirmou.
Lula também disse que a União não prestará socorro ao BRB.
“E agora estão dizendo pra mim: “Ah, presidente, se o senhor não der dinheiro, não vai poder pagar o Bolsa Família”. Nós não vamos deixar o povo sem dinheiro, mas não vamos dar dinheiro para o BRB”, declarou.
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