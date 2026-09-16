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Política

Lula diz que ligação de Ibaneis com Vorcaro ‘quebrou’ o BRB

O chefe do Executivo declarou que a União não irá prestar socorro ao Banco de Brasília

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Lula deu declaração em comício no Distrito Federal Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) de ter prejudicado o Banco de Brasília (BRB) em razão de sua ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O petista deu a declaração nesta quarta-feira (16), durante um comício em Ceilândia, região administrativa do DF.

“Vocês estão acompanhando o que aconteceu no BRB. A governadora (Celina Leão), de forma cínica e mentirosa, tenta jogar a responsabilidade no governo federal. Quem quebrou o BRB foi a ligação entre o Ibaneis e o Vorcaro, do Banco Master. O BRB comprou títulos que não existiam, R$ 12 bilhões”, afirmou.

Lula também disse que a União não prestará socorro ao BRB.

“E agora estão dizendo pra mim: “Ah, presidente, se o senhor não der dinheiro, não vai poder pagar o Bolsa Família”. Nós não vamos deixar o povo sem dinheiro, mas não vamos dar dinheiro para o BRB”, declarou.

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