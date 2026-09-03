Candidato à Presidência criticou proposta que avançou na CCJ do Senado e afirmou que trabalhadores deveriam ter liberdade para definir a própria carga horária

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) classificou o fim da escala 6×1 como “uma medida populista num ano eleitoral” e defendeu a adoção de contratos de trabalho por hora no Brasil. A declaração foi dada nesta quinta-feira (3), durante sabatina da Jovem Pan.

“É uma medida populista num ano eleitoral. Eu sei que o brasileiro trabalha muito, agora o brasileiro quer é ganhar mais. Não é uma canetada lá em Brasília que vai melhorar a vida do brasileiro. se melhorasse Nós estaríamos hoje no primeiro mundo com toda certeza” Romeu Zema

O texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da escala de trabalho 6×1, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal na quarta-feira (2). A proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados e agora precisa passar pelo plenário do Senado para avançar.

O ex-governador de Minas Gerais acusou o governo de utilizar a discussão sobre a jornada de trabalho eleitoralmente. “Então é um governo que está aproveitando de um momento eleitoral para enganar o povo”, declarou.

Como alternativa, Zema defendeu maior liberdade para que trabalhadores definam a quantidade de horas trabalhadas e citou modelos adotados em outros países.

“O que eu quero é que cada um faça a sua escala de trabalho, como já acontece em outros países. Contrato de trabalho por hora. Quem quer trabalhar 20 horas, trabalha 10, 50, 60, de acordo com a energia, com a disponibilidade”, disse.

Para o candidato, a adoção desse modelo também poderia contribuir para reduzir a informalidade no mercado de trabalho.