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Política

Paraná Pesquisas: Tarcísio chega a 49,7% no 1º turno contra 34,5% de Haddad

Em simulação única de segundo turno, atual governador tem 52,9% dos votos totais

Estadão Conteúdo

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O cenário é bastante próximo ao aferido em agosto, quando Tarcísio tinha 50,0%, Haddad pontuava 33,8% e os demais somavam 3,9% EMILIANO CONSTENLA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está próximo de vencer a eleição ao Palácio dos Bandeirantes no primeiro turno. É o que aponta levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (11).

Tarcísio tem 49,7% dos votos totais, seguido do candidato do PT, Fernando Haddad, com 34,5%. Somados, os demais postulantes têm 4,5%. O governador tem, portanto, mais de 10 pontos porcentuais de vantagem, o que lhe garante a reeleição já no dia 4 de outubro, uma vez que a Justiça Eleitoral considera apenas os votos válidos. Os brancos e nulos são 7,0% e os que não sabem ou não opinaram, 4,4%.

O cenário é bastante próximo ao aferido em agosto, quando Tarcísio tinha 50,0%, Haddad pontuava 33,8% e os demais somavam 3,9%. As oscilações estão dentro da margem de erro, que é de aproximadamente 2,4 pontos porcentuais. Na simulação única de segundo turno, Tarcísio tem 52,9% dos votos totais e Haddad, 37,5%. Em agosto, eles pontuavam, respectivamente, 53,0% e 36,9%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº. SP-08090/2026. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais entre os dias 7 e 10 de setembro de 2026. Foram ouvidos 1680 eleitores em 77 municípios. O grau de confiança é de 95%.

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