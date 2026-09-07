Tarcísio de Freitas troca desfile de 7 de setembro por encontro na Igreja Mundial

Governador realizou encontro com obreiros da Igreja Mundial do Poder de Deus, no bairro do Brás, na Zona Leste

A agenda de Tarcísio para este 7 de setembro dá conta também de sua participação, às 15 horas, na Avenida Paulista, do Ato da Independência, convocado pelo senador e candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem ausência confirmada ao Desfile Cívico de 7 de Setembro, dia em que a Pátria comemora sua independência. O governador trocou sua presença no desfile, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista, por um encontro com obreiros da Igreja Mundial do Poder de Deus, no bairro do Brás, na Zona Leste.

O encontro teve horário marcado a partir das 9h15, de acordo com a agenda enviada pela assessoria do governador, que, no Desfile Cívico, foi representado pelo vice-governador, Felicio Ramuth (MDB).

Antes de Tarcísio, os únicos governadores paulistas que deixaram de comparecer ao Desfile de 7 de Setembro foram João Doria (PSDB),em 2019, que disse ter preferido trabalhar em despachos administrativos a ir ao evento oficial. O outro foi Rodrigo Garcia, em 2022. À época, governador sob a sigla do PSDB, preferiu visitar o Museu do Ipiranga.

A agenda de Tarcísio para este 7 de setembro dá conta também de sua participação, às 15 horas, na Avenida Paulista, do Ato da Independência, convocado pelo senador e candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro utilizou a oportunidade de estar em São Paulo e compareceu à agenda de Tarcísio, na parte da manhã. Em uma foto divulgada, o candidato do PL aparece ao lado do pastor Valdomiro, Eduardo Cunha, André do Prado e Guilherme Derrite.