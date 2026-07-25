Tarcísio diz que Flávio vai honrar o legado de Jair Bolsonaro

O governador pontuou ainda que "dói" saber que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, não pôde estar presente e que o País "está indo na direção errada"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou neste sábado, 25, que o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) irá honrar o legado de seu pai, Jair Bolsonaro, e terá compromisso com o Brasil. A declaração foi feita durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou o nome de Flávio como candidato do partido à presidência.

“Vamos eleger uma pessoa que vai honrar seu pai, que vai honrar o legado, que vai ter compromisso com o Brasil. A gente vai eleger”, disse Tarcísio. “O Brasil não está perdido. O Brasil está esperando por nós.O Brasil está esperando por cada um de vocês, que vocês possam fazer a diferença”, emendou.

O governador pontuou ainda que “dói” saber que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, não pôde estar presente e que o País “está indo na direção errada”, citando questões como endividamento das famílias, criminalidade e corrupção. Tarcísio também disse que quer lutar pela eleição de Flávio para poder ver o ex-presidente o visitando no Palácio do Planalto.

Segundo Tarcísio, Flávio tem visto “todo o sofrimento” de seu pai para poder fazer a diferença na eleição. “Tem visto o Bolsonaro lutar contra um sistema, o sistema corrupto”, declarou

Conforme o governador paulista, o Brasil precisa de um presidente que “cuide das contas”, da segurança pública e recupere o prestígio internacional que o País já teve. “E a solução está aqui, O time está aqui, escalado, com Flávio Bolsonaro, André do Prado, Guilherme Derrite e com Ricardo Nunes, que vai continuar ajudando esse povo maravilhoso da cidade de São Paulo”, declarou ele, acrescentando que São Paulo é um estado próspero porque nunca foi governado pela esquerda.

Em seguida, o governador paulista também exaltou o trabalho do presidente da Argentina, Javier Milei, que também acompanhou a Convenção Nacional do PL. “Ele mostrou que há um caminho. Isso foi feito lá, pode ser feito aqui. Mas a gente precisa de pessoas com compromisso”, disse Tarcísio, mencionando, por exemplo, o controle da inflação no país vizinho.