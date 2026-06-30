Valdemar Costa Neto tenta apaziguar atrito entre Michelle e Flávio Bolsonaro

O presidente nacional do PL se reuniu com a ex-primeira-dama nesta terça-feira (30) para convencê-la a participar de evento com o senador

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reuniu-se nesta terça-feira (30) com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em tentativa de apaziguar o atrito entre ela e o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O encontro ocorreu na sede da legenda, em Brasília.

No encontro, Valdemar tentou convencer Michelle a participar de um evento com Flávio, na quarta-feira (1º), em Brasília. Na ocasião, o senador se reunirá com lideranças femininas para tratar sobre as eleições e cooperação do grupo em sua campanha ao Palácio do Planalto.

Também na reunião, Valdemar tratou sobre a intenção de Michelle se lançar à disputa do Senado pelo Distrito Federal e uma eventual indicação de nome para vice de Flávio.

O movimento de Valdemar se deu após Michelle compartilhar um vídeo no qual falava sobre a sua relação com Flávio. Na gravação, a ex-primeira-dama afirmou que o enteado a “maltratou” e disse que ela deveria ficar fora das decisões do partido.

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