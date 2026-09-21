Defesa de Vorcaro pede ao STF adiamento de depoimento marcado pela PF

Advogados dizem que ainda não tiveram acesso integral ao inquérito e pedem prazo mínimo de dez dias úteis para analisar material

A defesa de Daniel Vorcaro pediu nesta segunda-feira (21) ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, o adiamento do depoimento do investigado à Polícia Federal marcado para quinta-feira (24). Os advogados alegam que ainda não receberam acesso integral aos autos do Inquérito.

Segundo a petição, apesar da proximidade da nova data da oitiva, a defesa não conseguiu obter junto à PF cópias completas do material produzido na investigação.

Os advogados afirmam que, devido à complexidade do caso e à extensão dos documentos, precisam de um período de pelo menos dez dias úteis, contado a partir da disponibilização integral dos autos, para analisar as informações e discuti-las com Vorcaro, que está preso.

A defesa também cita o caso da também investigada Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do Master. Segundo o documento, ela relatou ter sido surpreendida durante seu depoimento com “elementos periciais específicos” aos quais nem ela nem seus advogados teriam tido acesso anteriormente.

No pedido, os advogados afirmam que Vorcaro tem interesse em prestar depoimento, mas requerem que a oitiva seja remarcada para depois da liberação integral do material da investigação à defesa.