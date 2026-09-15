Vorcaro teria pago por encontro de mulher com Nunes Marques, mostram mensagens

Interlocutora afirmou que "amiga" havia “ficado com Kassio” e, ao dizer que estava sendo cobrada, recebeu orientação do ex-banqueiro para enviar “dados e valor”

Mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, indicam que o banqueiro teria feito um pagamento relacionado a um suposto encontro de uma mulher com o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As conversas foram publicadas inicialmente pelo UOL e confirmadas pela Jovem Pan.

Em 28 de fevereiro de 2025, uma mulher identificada na agenda de Vorcaro como Rayanna informou ao então dono do Master: “as meninas estão prontas” e pediu um endereço.

No mês seguinte, ela voltou a procurar Vorcaro e mencionou diretamente “Kassio”.

“Boa tarde, Dani. Tudo bem? A minha amiga lá aquele dia! Deu certo, né? Ela disse que ficou com Kassio! Ela tá me cobrando aqui”, escreveu.

Vorcaro respondeu pedindo que Rayanna enviasse “dados e valor”.

“10, né?”, respondeu a interlocutora, que, na sequência, encaminhou um endereço de e-mail para o pagamento.

As mensagens não detalham a natureza do encontro mencionado por Rayanna nem esclarecem a que exatamente correspondia o valor cobrado.

Agente pergunta se Vorcaro pagaria viagem de ministro

Em outra sequência de mensagens, um agente de viagens identificado como Leo Serrano consultou Vorcaro sobre uma viagem para cinco pessoas que teria sido solicitada pelo próprio Nunes Marques.

Em 5 de dezembro de 2024, Serrano encaminhou ao banqueiro a imagem de uma mensagem enviada por um número atribuído ao ministro.

“Bom dia, Leo. Ministro Kassio. Preciso da sua ajuda para formatar uma viagens de uns dez dias, entre 8 e 18 de janeiro, para cinco pessoas. De preferência com guias e motoristas de vans que falem português ou espanhol. Inicialmente, imaginei Viena, com bate e volta nas cidades próximas, como Bratislava, Budapeste, Graz ou Salzburgo.”

Após encaminhar a mensagem, Serrano perguntou a Vorcaro se deveria atender ao pedido de forma independente ou cobrar as despesas do banqueiro.

“E se sim, é pra atender ele independente ou faço e faturo pra vc? Me avisa, dani. Só pra eu saber como respondê-lo, please?????”, escreveu.

No dia seguinte, Vorcaro respondeu: “Sim. Atende. Tudo.”

O agente então perguntou: “Beleza. E ele paga ou eu jogo procê essa bomba?”.

“Me liga depois”, respondeu Vorcaro.

Em 15 de dezembro, Serrano voltou ao assunto e informou que “aquele Kassio que pediu a viagem pra aquele grupo em janeiro sumiu”.

“Só pra vc saber caso ele comente algo”, acrescentou.

As mensagens não indicam se a viagem chegou a ser realizada ou quem eventualmente arcou com os custos.

Conversas vêm à tona durante julgamento no STF

As novas mensagens vieram a público nesta terça-feira (15), no mesmo dia em que o STF realiza sessão extraordinária para analisar desdobramentos da investigação sobre o Banco Master.

O Plenário julga a Petição 16.662, processo que reúne discussões sobre a validade da produção de um relatório da Polícia Federal que revelou conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e Vorcaro. A Corte também pode discutir a abertura de uma apuração sobre a conduta de Moraes com base nos elementos reunidos pela PF.

O relatório da corporação foi produzido a partir de dados extraídos do celular do ex-banqueiro, aparelho que se tornou foco de uma disputa entre integrantes do Supremo antes do julgamento.

A crise em torno do caso Master provocou uma sequência de decisões conflitantes dentro do STF. Edson Fachin assumiu a relatoria da Petição 16.662, suspendeu determinações anteriores relacionadas ao processo e levou a controvérsia ao Plenário.