Zanin rejeita pedido do PSD para realizar eleição do 2º turno ao governo do RJ

Liminar entregue ao STF pedia suspensão da decisão do TSE que desconsiderou candidatura de Anthony Garotinho e fez com que Douglas Ruas fosse eleito no primeiro turno

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta quinta-feira (12) o pedido de liminar do diretório nacional do PSD para realizar o segundo turno da eleição para o governo do Rio de Janeiro entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Com a decisão, o candidato eleito pelo PL segue com a vitória no primeiro turno.

Segundo decisão do ministro, a princípio, o magistrado afirmou que há “inadequação da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)” para impugnar o acórdão do TSE, mas que o mérito da ação ainda será analisado.

“É certo que a subsidiariedade da ADPF não se confunde com a necessidade de esgotamento de todos os meios processuais subjetivos. Isso, porém, não autoriza a utilização da arguição para antecipar ou substituir o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal”, disse Zanin na decisão.

O PSD pediu ao STF que suspendesse os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que confirmou o indeferimento da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e anulou os 274.411 votos que ele recebeu.

Os votos recebidos por Garotinho no primeiro turno das eleições para o governo do Rio de Janeiro foram anulados pelo TSE porque o ex-governador não cumpria duas condições exigidas pela Constituição para disputar um cargo eletivo: estar no pleno exercício dos direitos políticos e ter filiação partidária válida. A decisão, tomada no dia 8 e outubro, por 5 votos a 2, determinou uma nova totalização da votação e abriu caminho para a eleição de Douglas Ruas ainda no primeiro turno.

Liminar PSD

No dia 14 de outubro, o PSD entrou com a ADPF no STF para tentar restabelecer o segundo turno da eleição para governador do Rio, que acontece no dia 25 de outubro.

Na apuração original, realizada no dia 4 de outubro, Ruas havia recebido 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado, obteve 3.706.984 votos, ou 42,76%. Com esses resultados, os dois candidatos disputariam o segundo turno.

Garotinho terminou a eleição com 274.411 votos, correspondentes a 3,17% do total de votos válidos inicialmente contabilizados. Com a exclusão dessa votação, o percentual de Douglas Ruas passou para 50,88%, garantindo sua eleição no primeiro turno.

A mudança no resultado ocorreu depois que o TSE rejeitou, na quinta-feira (8), a candidatura de Garotinho por cinco votos a dois. A maioria dos ministros entendeu que o ex-governador não reunia as condições de elegibilidade necessárias para disputar o cargo, uma vez que seus direitos políticos estavam suspensos.