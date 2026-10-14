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Política

PSD pede ao STF para restabelecer 2º turno da eleição a governador do RJ

No último sábado (10), o TRE-RJ oficializou a eleição de Douglas Ruas (PL) para o governo fluminense no primeiro turno

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O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, visita as instalações do Rio Museu Olímpico, localizado dentro do Velódromo da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio
Eduardo Paes Saulo Angelo/TheNews2/Estadão Conteúdo

O PSD, partido do ex-candidato ao governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes, entrou com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar restabelecer o segundo turno da eleição para governador do Rio, que acontece no dia 25 de outubro.

No último sábado (10), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) oficializou a eleição de Douglas Ruas (PL) para o governo do Rio de Janeiro no primeiro turno.

A confirmação ocorreu após a retotalização dos votos, determinada em razão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os 274.411 votos recebidos pelo ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos). Com a mudança, Ruas ultrapassou os 50% dos votos válidos necessários para vencer a disputa sem a realização de um segundo turno.

Na apuração original, realizada no dia 4 de outubro, Ruas havia recebido 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado, obteve 3.706.984 votos, ou 42,76%. Com esses resultados, os dois candidatos disputariam o segundo turno.

Garotinho terminou a eleição com 274.411 votos, correspondentes a 3,17% do total de votos válidos inicialmente contabilizados. Com a exclusão dessa votação, o percentual de Douglas Ruas passou para 50,88%, garantindo sua eleição no primeiro turno.

A mudança no resultado ocorreu depois que o TSE rejeitou, na quinta-feira (8), a candidatura de Garotinho por cinco votos a dois. A maioria dos ministros entendeu que o ex-governador não reunia as condições de elegibilidade necessárias para disputar o cargo, uma vez que seus direitos políticos estavam suspensos.

Paes reconheceu derrota após perder no STF

Em nota publicada nas redes sociais na noite do dia 8 de outubro, Eduardo Paes já havia reconhecido a derrota nas eleições para o governo fluminense. “A eleição termina”, escreve o político.

Na publicação, ele critica a decisão da Justiça Eleitoral pela anulação de votos de Anthony Garotinho (Republicanos), motivo para a não realização do segundo turno. “Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona”, anunciou.

O político afirmou ainda que ele e seu partido continuariam vigilantes, acompanhando e cobrando o governo eleito diante da crise de segurança pública vivida no Estado. Ele também critica a nova gestão, declarando que ela “representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos”.

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