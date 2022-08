O Corinthians tem chance de eliminar o Flamengo na Libertadores? Veja a opinião dos comentaristas da JP

Após ser derrotado por 2 a 0 em plena Neo Química Arena, o Timão precisa devolver o placar no Maracanã para levar a disputa às penalidades

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena



O Corinthians terá uma missão extremamente difícil na noite desta terça-feira, 9, diante do Flamengo, pela rodada de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Após ser derrotado por 2 a 0 em plena Neo Química Arena, o Timão precisa devolver o placar no Maracanã para levar a disputa às penalidades. Caso queira avançar na competição dentro do tempo regulamentar, a equipe comandada por Vitor Pereira terá que ganhar por três ou mais gols de diferença. Para os comentaristas do Grupo Jovem Pan, o time alvinegro não conseguirá o feito no Rio de Janeiro – a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). “Não estou otimista. Não é jogar a toalha, nós já vimos algumas viradas no futebol. Ainda assim, elas acontecem quando o time da casa vai bem, não o visitante. Para mim, o Flamengo é favorito, principalmente porque vai com todos os jogadores à disposição. No ‘Inferno’, eu não acredito que será diferente”, afirmou Vampeta, ex-jogador e ídolo da torcida corintiana, durante o programa “Bate-Pronto”.

Na mesma linha de raciocínio, o jornalista Bruno Prado também vê o time de Dorival Júnior confirmando o favoritismo com certa tranquilidade. “O favoritismo é óbvio. O Flamengo tem a vantagem, um time melhor e joga em casa. Seria uma soberba se o clube menosprezasse o Corinthians, o que não está acontecendo. É claro que a equipe rubro-negra é favorita. Eu não acredito que o Corinthians vá ameaçar. Pode acontecer, sabemos como é o futebol, mas não vejo qualquer tipo de susto na classificação flamenguista. Não vai ter tensão”, declarou o comentarista. Já na visão de Mauro Cezar Pereira, a estratégia do Alvinegro será a de fortalecer o sistema defensivo para não ver a desvantagem ser ampliada. “O Flamengo vai ter a bola, enquanto o Corinthians vai se defender e tentar um gol no contra-ataque. Já está bem difícil para os corintianos… O terceiro gol deixaria a situação inviável. Vai ser bem aos poucos! Não acho que vão tentar atacar de qualquer forma. Isto seria um suicídio!”, analisou. Por fim, Wanderley Nogueira tratou uma eventual classificação do Timão como “milagre”. “O sucesso do Vitor Pereira entraria na categoria ‘milagreiro’. Por melhor treinador que seja, ele já deixou claro que não faz milagres. Ele pode melhorar, ajustar o time, mas conseguir esse sucesso… É para o técnico português ficar aqui mais dez anos. Com o sucesso no Maracanã, aquela partida bombástica na La Bombonera seria esquecida”, opinou.