André Liohn, fotojornalista e correspondente de guerra, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 13, o premiado fotógrafo André Liohn, especializado em cobertura de guerras. Nascido em Botucatu, no interior de São Paulo, em 9 de novembro de 1974, Liohn começou a se interessar pelo campo de batalha ao saber que seu pai havia sido convocado para a Segunda Guerra — que acabou antes de ele viajar para lutar ao lado dos aliados. A história foi contada no documentário “Voce Não é Um Soldado”, de Maria Carolina Telles, sobre a vida do fotojornalista brasileiro, lançado neste ano. Em 2012, André se tornou o primeiro latino-americano a ganhar a prestigiosa Medalha de Ouro Robert Capa, por seu trabalho sobre a Guerra Civil da Líbia. Além disso, o paulista tem outros prêmios, conquistados entre 2010 e 2021, e um livro publicado: “Correspondente de Guerra”, escrito conjuntamente com o jornalista Diogo Schelp, comentarista da Jovem Pan. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar a partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix. Participarão da bancada Dagomir Marquezi, escritor, roteirista e repórter especial da “Revista Oeste”, Bruno Meyer, comentarista da Jovem Pan, e Joel Pinheiro da Fonseca, filósofo, economista, colunista da “Folha de S.Paulo” e comentarista político da Jovem Pan e do UOL, além do próprio Schelp.

O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan.