Direto ao Ponto entrevista nesta segunda-feira o general Augusto Heleno

Marcos Corrêa/PR Augusto Heleno, general da reserva do Exército, é o convidado do Direto ao Ponto desta segunda, 17



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 17, a partir das 21h30, o general da reserva Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Com mais de 50 dos seus 74 anos dedicados às Forças Armadas, Heleno foi o primeiro comandante da Força Militar da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, entre 2004 e 2005. Por sua atuação no país caribenho, ganhou o Prêmio Faz Diferença, concedido pelo jornal “O Globo”. Em 2018, se tornou um dos principais entusiastas da candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência. Na entrevista, ao vivo e presencial, serão abordados temas como a disputa do segundo turno, as perspectivas de um segundo mandato de Bolsonaro, a melhora do quadro econômico e as diferenças entre comandar tropas e administrar um ministério. O apresentador Augusto Nunes terá em sua bancada Roberto Motta, escritor e comentarista da Jovem Pan News, Jorge Serrão, jornalista, comentarista do 3 em 1 e editor-chefe do blog Alerta Total, Edilson Salgueiro, repórter da “Revista Oeste”, e Livia Zanolini, apresentadora da Jovem Pan News.

O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan News. Já foram sabatinadas personalidades de diversas áreas, entre elas o cantor Sergio Reis, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ex-jogador Vampeta, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, recém-eleito ao Senado pelo Paraná, e o presidente Jair Bolsonaro, na edição que comemorou um ano do programa. Na última segunda-feira, foi realizada uma discussão sobre o papel dos institutos de pesquisa nas eleições deste ano. A atração vai ao ar todas as segundas, das 21h30 às 23h.