Dr. Jorge Kalil Filho é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 22, a partir das 21h30, o médico Jorge Kalil Filho, professor titular de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Imunologia do Incor e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Investigação em Imunologia. Um dos profissionais de saúde mais proeminentes da luta contra a Covid-19, Kalil coordena um grupo que está desenvolvendo uma vacina nasal em spray. Trata-se de um produto 100% nacional e, de acordo com o médico, adaptável para as diferentes variantes do vírus. O programa comandado pelo apresentador Augusto Nunes terá na bancada Lúcia Helena de Oliveira, jornalista especializada em saúde e colunista do UOL, Everton Lopes, repórter de ciência da “Folha de S.Paulo”, Cristyan Costa, editor-assistente da “Revista Oeste”, e Paulo Mathias, apresentador dos programas “Morning Show” e “3 em 1”.

A pandemia do coronavírus é tratada pelo programa semanal da Jovem Pan com a magnitude que o tema merece. No último dia 1º, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi sabatinado pela bancada de Augusto Nunes. “Nós vamos vacinar o Brasil todo este ano”, prometeu o general. Também abordaram a Covid-19 e seus impactos o secretário de Educação do governo de São Paulo, Rossieli Soares, o filósofo Luiz Felipe Pondé, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e o médico Anthony Wong, que morreu no dia 15 de janeiro. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.