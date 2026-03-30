Fiesp nunca se colocou contra o fim da escala 6 x 1, diz Paulo Skaf

O presidente da federação deu declaração nesta segunda-feira (30) durante entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan News

Reprodução/YouTube/@JovemPanNews Paulo Skaf defendeu a continuidade dos debates depois das eleições



O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, disse nesta segunda-feira (30) que a instituição “nunca se colocou contra” o fim da escala 6 x 1. A declaração foi dada em entrevista do programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.

Skaf afirmou que a “Fiesp se colocou contra uma decisão precipitada e não bem discutida”. O presidente da federação defendeu a continuidade do debate em 2027 para evitar qualquer pressão eleitoral sobre a pauta.

“Uma situação dessa não pode acontecer de uma forma repentina e por interesse eleitoral”, declarou.

O líder da instituição acrescentou que a pauta necessita de uma “ampla discussão” em razão das particularidades de cada setor.

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