‘Vamos deixar as divergências no passado’, diz Moro sobre apoio a Flávio Bolsonaro

O senador deu a declaração durante entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News

Reprodução/YouTube Jovem Pan News Moro disse que a união ao PL e à pré-candidatura de Flávio foi 'um desdobramento natural'



O senador e pré-candidato ao governo do Paraná, Sergio Moro (PL-PR), falou nesta segunda-feira (4) em “deixar as divergências no passado” ao ser perguntado sobre o apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa ao Planalto. O parlamentar deu declaração durante entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.

“Flávio Bolsonaro é o único [pré-]candidato com condições de derrotar Lula nas eleições desse ano. Acima de tudo, eu sou contrário ao governo do PT e ao Lula. Também observei as qualidades do Flávio nesses quatro anos, ele é presidente atualmente da Comissão de Segurança Pública do Senado, eu sou vice. (…) Quando fui convidado a me unir ao PL e apresentar a minha pré-candidatura ao governo, foi um desdobramento natural“, declarou.

Moro ainda disse que mantém as suas razões de ter se distanciado do clã Bolsonaro, assim como o ex-presidente e os seus filhos. Apesar disso, o senador afirmou ser necessário “construir algo maior para o país”. Caso contrário, em sua avaliação, o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vencerá a corrida presidencial.

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